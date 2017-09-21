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Саакашвили в Запорожье встретили "афишами" с надписью "Клоун приехал"

Международная панорама
21 сентября, 17:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Вечером, по данным издания "Форпост", политик выступит в парке Трудовой славы

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Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в Киеве

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в Киеве

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Яркие объявления, похожие на афиши цирка, встретили в четверг в Запорожье экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее незаконно пересек украинскую границу.

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На столбах города неизвестные развесили яркие объявления с надписью: "Встречайте в Вашем городе знаменитого грузинского политического клоуна. Любимец протестных гопников и дурачков". Вечером, как пишет издание "Форпост", Саакашвили выступит в парке Трудовой славы.

В среду экс-губернатор и лидер "Движения новых сил" побывал в Днепре (ранее Днепропетровск). Перед этим Саакашвили посетил Киев, где в окружении своих сторонников принял участие в митинге рядом с администрацией президента Украины.

Утративший украинское гражданство Саакашвили 10 сентября вернулся на Украину через пункт пропуска "Шегини". При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников. После этого Саакашвили отправился во Львов, а 12 сентября заявил, что планирует объехать "многие города и села" на Украине. Помимо Львова, политик успел побывать в Черновцах, Херсоне, Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Киеве, где встречался со своими сторонниками.

Саакашвили ранее сообщал, что будет передвигаться по Украине "на машинах, на перекладных, автостопом", так как у него нет паспортов и он не может купить билет на самолет или поезд.

12 сентября лидеру "Руху нових сил" вручили административный протокол о нарушении порядка пересечения госграницы. Адвокат политика Маркиян Галабала сообщил, что защита оспорит потерю гражданства Саакашвили в Высшем админсуде Украины.

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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