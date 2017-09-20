Генпрокурор Украины: Саакашвили должен оформить документы на пребывание в стране

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, должен оформить документы на пребывание на Украине и заплатит штраф за прорыв границы. Об этом в среду заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение границы. Это административное нарушение. Он также обязан оформить документы на пребывание в стране", - сказал прокурор. При этом он особо отметил, что Саакашвили не грозит экстрадиция в Грузию. "Он подпадает только под административную ответственность. Его нынешний статус не предполагает экстрадиции в Грузию", - добавил Луценко.
В то же время, отметил он, других участников прорыва на границе ожидает более суровая ответственность. "Те, кто организовывал или даже советовал пересекать Саакашвили границу, подпадают под признаки уголовного преступления", - сказал Луценко и сообщил, что "в отношении этих лиц ведутся следственные действия".
Президент Украины Петр Порошенко 26 июля, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства. Таким образом въезд в страну легальным способом для него стал невозможным. Однако вечером в воскресенье, 10 сентября, он вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.
Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. 13 сентября полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".