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Генпрокурор Украины: Саакашвили должен оформить документы на пребывание в стране

Международная панорама
20 сентября, 21:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

При этом Юрий Луценко отметил, что бывшему главе Одесской обладминистрации не грозит экстрадиция в Грузию

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, должен оформить документы на пребывание на Украине и заплатит штраф за прорыв границы. Об этом в среду заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение границы. Это административное нарушение. Он также обязан оформить документы на пребывание в стране", - сказал прокурор. При этом он особо отметил, что Саакашвили не грозит экстрадиция в Грузию. "Он подпадает только под административную ответственность. Его нынешний статус не предполагает экстрадиции в Грузию", - добавил Луценко.

В то же время, отметил он, других участников прорыва на границе ожидает более суровая ответственность. "Те, кто организовывал или даже советовал пересекать Саакашвили границу, подпадают под признаки уголовного преступления", - сказал Луценко и сообщил, что "в отношении этих лиц ведутся следственные действия".

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства. Таким образом въезд в страну легальным способом для него стал невозможным. Однако вечером в воскресенье, 10 сентября, он вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. 13 сентября полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Саакашвили, Михаил Николаевич
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