Украинский закон об образовании обсудят в ПАСЕ

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Вопрос о проведении дебатов относительно принятия Украиной нового закона "Об образовании" внесен в повестку первого дня осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она открывается в Страсбурге 9 октября. 11 октября на сессии должен выступить президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает украинский телеканал "112", тема дебатов обозначена как "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для изучения родных языков национальными меньшинствами".

Новый закон об образовании вступил в силу 28 сентября. Он предусматривает, что образование на языках национальных меньшинств останется на Украине только в начальных классах. Затем все предметы будут преподаваться исключительно на украинском языке. Свое возмущение действиями Киева уже выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный визит на Украину, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть про Европу.