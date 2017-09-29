Медведчук: законом "Об образовании" украинская власть раскалывает страну

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обвинил украинские власти в расколе общества в связи с принятием нового закона "Об образовании".

"Политические силы, пришедшие к власти в 2014 году благодаря лозунгам о единстве страны и консолидации народа, открыто работают на раскол общества, пытаясь разыграть "языковую карту", - написал он в пятницу в своем блоге.

По его словам, скандал вокруг закона "продолжает набирать обороты". "Госдума приняла заявление, в котором назвала этот закон "актом этноцида русского народа на Украине". Немногим ранее с жесткой критикой закона выступили Венгрия, Румыния, Польша, Болгария, Молдавия", - констатировал Медведчук.

Однако, подчеркнул он, несмотря на европейский резонанс, истинной целью языковых новшеств "является наступление прежде всего на конституционные права русскоязычных граждан". Такую точку зрения, утверждает он, подтверждают и социологические исследования. "Так, согласно опросу, 27% граждан считают родным русский язык, при этом дома преимущественно на русском говорят более 41%", - напомнил лидер движения.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет исключительно на украинском.