МИД: закон Украины об образовании воссоздает причины, приведшие к конфликту в Донбассе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новый закон Украины "Об образовании" воссоздает причины, которые в 2014 году привели к началу гражданского противостояния в Донбассе, и препятствует примирению сторон конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины, - отметил он. - Принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования".

Как указал дипломат, хотя русский язык в новом законе напрямую не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".

"Этот шаг Киева является попыткой "майданной" власти осуществить "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, а именно статьям 10, 24 и 53, так и взятым на себя международным обязательствам", - подчеркнул Лукашевич.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет исключительно на украинском. Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. В Совете Европы (СЕ) заявили, что СЕ разочарован тем, что Украина приняла новый закон об образовании, не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в четверг, 28 сентября, заявила, что украинские власти должны учесть мнение Совета Европы при реализации нового закона об образовании.