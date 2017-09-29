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ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка, чтобы "раскрыть правду"

Международная панорама
29 сентября, 19:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Что именно под этим подразумевается, не поясняется

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© David Burnett/Newsmakers

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства.

"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", - говорится в сообщении.

К твиту прикреплено изображение со следующим посылом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду". Что именно под этим подразумевается, не поясняется. На самом сайте структуры вывешено сразу несколько вакансий, в которых требуется знание русского языка.

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