ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка, чтобы "раскрыть правду"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.

"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", - говорится в сообщении.

К твиту прикреплено изображение со следующим посылом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду". Что именно под этим подразумевается, не поясняется. На самом сайте структуры вывешено сразу несколько вакансий, в которых требуется знание русского языка.