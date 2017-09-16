NYT: ЦРУ хочет расширить полномочия в применении дронов против террористов

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео добивается от президента США Дональда Трампа более широких полномочий в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения против террористов в Афганистане и других зонах вооруженных конфликтов. Трамп склонен пойти навстречу Помпео, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее сведениям, в Белом доме пока изучают предложение директора ЦРУ, которое отвечает общему желанию новой администрации отменить ограничения, наложенные на разведывательное управление при прежнем президенте Бараке Обаме. Последний стремился таким образом свести к минимуму число жертв среди мирного населения при ударах американских беспилотников. Однако в администрации есть должностные лица, опасающиеся, что запрос Помпео может открыть путь к массированным операциям ЦРУ в таких странах, как Ливия, Сомали и Йемен, где Соединенные Штаты противодействуют террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сети "Аль-Каида"(запрещена в РФ) или им обеим.

Согласно данным источников издания, директор ЦРУ в последние недели доказывает президенту США, что ограничения времен Обамы контрпродуктивны и сужают возможности Вашингтона проводить антитеррористические операции за рубежом. В одном случае Помпео даже прозрачно намекнул на согласие Трампа расширить полномочия ЦРУ в нанесении ударов с БПЛА по объектам террористов.

Бывший глава вашингтонской администрации демократ Барак Обама в 2014 году отдал приказ о начале кампании по нанесению авиаударов по боевикам ИГ в Ираке. Позже эта операция распространилась и на Сирию.

Одновременно американское правительство в тот момент признавало, что хотело бы опираться при ведении этой операции на отдельную новую резолюцию Конгресса, который, в соответствии с конституцией США, дает разрешение на применение национальных вооруженных сил за рубежом. Однако предложенный Белым домом проект так и не был рассмотрен, так как большинство республиканцев считали подход Обамы недостаточно эффективным. При президенте Дональде Трампе эта операция продолжилась, кроме того, американские военные принимают ограниченное участие в конфликте в Йемене.