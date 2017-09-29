Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском Курдистане

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не признают состоявшийся в понедельник референдум в Иракском Курдистане и его результаты, продолжают поддерживать единый Ирак. Об этом говорится заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента.
По слова политика, Соединенные Штаты обеспокоены потенциальными негативными последствиями референдума.