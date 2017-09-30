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Yomiuri: треть японцев готова поддержать Абэ на выборах в парламент

Международная панорама
30 сентября, 3:43 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, сентября. /ТАСС

Не менее 19% высказались в поддержку партии губернатора Токио

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 34% граждан Японии готовы поддержать правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ на предстоящих в октябре внеочередных выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса общественного мнения, проведенного газетой Yomiuri.

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Второе место по популярности заняла созданная 27 сентября Партия надежды. Ее председателем стала губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ. При этом от нее, как ожидается, будут выдвигаться и кандидаты от Демократической партии, которая фактически объединилась с новой политической организацией в преддверии выборов.

Опрос издания также показал, что только 21% японцев одобряют текущую ситуацию, когда губернатор Токио параллельно возглавляет политическую партию. Большинство (62%) считают, что ей нужно сосредоточиться на городской политике и лишь 12% полагают, что Коикэ следует уйти с поста губернатора и продолжить строить свою политическую карьеру на государственном уровне.

На третьей строчке рейтинга с результатом 6% оказалась партия "Новая Комэйто" - младший партнер ЛДП по правящей коалиции. Еще 25% не определились, за кого они отдадут свой голос. Перед выборами в нижнюю палату в 2014 году, по данным Yomiuri, уровень поддержки ЛДП среди избирателей составлял 41%, демократов - 14%, а "Новой Комэйто" - 6%.

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Правительство страны по представлению Абэ в четверг постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Ожидается, что они пройдут 22 октября. Соответствующее решение глава правительства объясняет желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ, включая повышение потребительского налога с нынешних 8% до 10%. Он надеется сохранить лидирующие позиции Либерально-демократической партии, удерживающей большинство в обеих палатах парламента, воспользовавшись фактическим развалом Демократической партии и общей сложной обстановкой в лагере оппозиции.

Губернатор Токио выступает против планов нынешнего правительства частично перезапустить атомные реакторы и повысить потребительский налог с 8 до 10%. Она также заявила, что не будет бороться за кресло депутата национального парламента на предстоящих выборах.

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