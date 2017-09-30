Yomiuri: треть японцев готова поддержать Абэ на выборах в парламент

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 34% граждан Японии готовы поддержать правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ на предстоящих в октябре внеочередных выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса общественного мнения, проведенного газетой Yomiuri.

Второе место по популярности заняла созданная 27 сентября Партия надежды. Ее председателем стала губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ. При этом от нее, как ожидается, будут выдвигаться и кандидаты от Демократической партии, которая фактически объединилась с новой политической организацией в преддверии выборов.

Опрос издания также показал, что только 21% японцев одобряют текущую ситуацию, когда губернатор Токио параллельно возглавляет политическую партию. Большинство (62%) считают, что ей нужно сосредоточиться на городской политике и лишь 12% полагают, что Коикэ следует уйти с поста губернатора и продолжить строить свою политическую карьеру на государственном уровне.

На третьей строчке рейтинга с результатом 6% оказалась партия "Новая Комэйто" - младший партнер ЛДП по правящей коалиции. Еще 25% не определились, за кого они отдадут свой голос. Перед выборами в нижнюю палату в 2014 году, по данным Yomiuri, уровень поддержки ЛДП среди избирателей составлял 41%, демократов - 14%, а "Новой Комэйто" - 6%.

Правительство страны по представлению Абэ в четверг постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Ожидается, что они пройдут 22 октября. Соответствующее решение глава правительства объясняет желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ, включая повышение потребительского налога с нынешних 8% до 10%. Он надеется сохранить лидирующие позиции Либерально-демократической партии, удерживающей большинство в обеих палатах парламента, воспользовавшись фактическим развалом Демократической партии и общей сложной обстановкой в лагере оппозиции.

Губернатор Токио выступает против планов нынешнего правительства частично перезапустить атомные реакторы и повысить потребительский налог с 8 до 10%. Она также заявила, что не будет бороться за кресло депутата национального парламента на предстоящих выборах.