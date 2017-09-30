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Fox: спецпрокурор начал допрашивать сотрудников Белого дома по делу о "вмешательстве" РФ

Международная панорама
30 сентября, 5:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, сентября. /ТАСС

По данным источников телеканала, представители команды Роберта Мюллера провели беседу с отставным генералом Китом Келлоггом

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома в рамках дела о приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Fox News.

По данным ее источников, представители команды спецпрокурора в четверг провели беседу с отставным генералом Китом Келлоггом, который возглавляет аппарат сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Как отмечает Fox News, беседа касалась в том числе Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным телеканала, во время встречи со следователями Келлоггу были показаны некие документы, касающиеся расследования предполагаемых связей Флинна с РФ.

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Флинн вынужден был подать в феврале в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщает телеканал, Флинн был одним из тех, кто привел Келлогга в команду Трампа.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Мюллер планирует побеседовать с некоторыми бывшими и действующими сотрудниками Белого дома. По данным издания, спецпрокурор, в частности, намерен допросить директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, бывшего пресс-секретаря президента Шона Спайсера и экс-главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса. По мнению спецпрокурора, они были свидетелями нескольких эпизодов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы, в том числе принятия Трампом решения об увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, следователи считают, что эти лица имели доступ к важным документам.

В настоящее время в связи с якобы имевшим место вмешательством РФ в американские выборы расследования проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Спайсер, Шон Флинн, Майкл Коми, Джеймс Прибас, Райнс Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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