Опрос: американцы чаще всего называли Трампа некомпетентным, высокомерным и сильным

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Американцы, говоря о своем отношении к президенту США Дональду Трампу, чаще всего использовали определения "некомпетентный", "высокомерный" и "сильный". Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного совместно американским телеканалом ABC и газетой The Washington Post.

Респондентам предложили назвать любое слово, которое наиболее точно описывает их впечатления от Трампа. Определение могло быть только одно. Наибольшее число опрошенных - 4% - указали слово "некомпетентный". В числе других наиболее часто встречавшихся ответов были слова "высокомерный" и "сильный", их выбрали примерно по 3% опрошенных.

По 2% участников исследования назвали презента США "эгоистом", "идиотом", "самовлюбленным", "невежественным" и "великим". Определения "непреклонный", "американец", "лидер" и "патриотичный" выбрали примерно по 1% респондентов. Весь список характеристик, которые были даны Трампу, в публикации не приводится.

Как указывает ABC, отношение участников исследования к Трампу было обусловлено скорее их впечатлениями от его личных качеств, нежели мнением относительно его работы на посту президента. Телеканал отмечает, что среди часто встречаемых ответов было несколько нецензурных слов, каких именно, не уточняется. Опрос был проведен по телефону в период с 18 по 21 сентября среди 1002 совершеннолетних жителей США по всей стране.