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Fox: более половины американцев не одобряют политику администрации Трампа в отношении РФ

Международная панорама
29 сентября, 2:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

В материалах опроса не уточняется, по каким причинам граждан устраивает или не устраивает курс Вашингтона

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что администрация президента США Дональда Трампа ненадлежащим образом проводит политику в отношении России. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного 24-26 сентября американским телеканалом Fox News.

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Согласно представленным данным, 54% респондентов заявили, что недовольны курсом Вашингтона в отношении Москвы. Одобрили его 36%, по большей части это сторонники Республиканской партии, которые поддержали Трампа на состоявшихся в 2016 году президентских выборах. 10% не дали ответа.

В материалах не уточняется, по каким причинам устраивает или не устраивает граждан курс Вашингтона. По результатам опроса Fox News, проведенного в августе, американскую политику в отношении России поддерживали 35% респондентов, противоположного мнения придерживались 56%. В июле результаты были на уровне соответственно 33% и 56%, а в апреле - 40% и 52%.

Согласно последним оценкам, в общей сложности одобряют работу Трампа на посту главы американской администрации 42% опрошенных, недовольны ею 53%. При этом 59% опрошенных полагают, что у республиканца неподходящий темперамент для того, чтобы хорошо справляться с обязанностями президента, противоположного мнения придерживаются 37%. Респондентам также было предложено выбрать одну из двух фраз, чтобы отразить их отношение к происходящему в мире: "все катится к чертям" или "все будет в порядке". 56% сказали, что согласны с первой формулировкой, 37% - со второй.

Кроме того, в общей сложности 50% участников исследования заявили, что считают "чрезвычайно важным" или "очень важным" продолжить расследование в связи с утверждениями о взаимодействии между приближенными Трампа и Россией во время выборов 2016 года в США. 17% опрошенных назвали эту задачу "более или менее важной", а 31% указал, что данное разбирательство не имеет никакого смысла.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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