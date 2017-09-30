Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Польши предлагает всерьез оценивать информацию Украины о "Запад-2017"

Международная панорама
30 сентября, 23:00 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 30, сентября. /ТАСС

Киев очень хорошо информирован о российско-белорусских учениях, подчеркнул глава военного ведомства Антоний Мачеревич

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич утверждает, что украинская сторона очень хорошо информирована о российско-белорусских учениях "Запад-2017", и предлагает всерьез относится к сведениям о том, что российские войска якобы остались на территории Белоруссии. Об этом он сообщил в субботу в программе Польского телевидения.

Смотрите также

Минобороны опровергло заявления главы Генштаба ВСУ о размещении войск в Белоруссии

Белоруссию покинул последний эшелон с военными из РФ, принимавшими участие в учениях

"Мы очень внимательно изучаем информацию украинской стороны. Украинцы отлично ориентируются в делах россиян. Я бы их информацию оценивал очень серьезно", - утверждал Мачеревич, отметив, что пока он не готов подтвердить эти данные или опровергнуть. По его словам, Польша сможет дать свои оценки к концу следующей недели.

По версии польского министра, в учениях "Запад-2017" принимали участие 120 тыс. солдат и вывод такого большого числа военнослужащих занимает много времени. "Всегда можно сказать, что этот процесс еще не завершился, что мы имеем дело не с оставлением войск на постоянной основе, а с процедурой их возвращения. Думаю, под конец следующей недели мы сможем оценить, остались ли какие-то войска или мы имеем дело с ошибкой со стороны Украины", - указал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
Страны
Польша Россия Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Каталонские родители настроены вместе с детьми отстоять свои школы для референдума
Темы дня
Новости партнеров
Реклама