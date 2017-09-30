Минобороны Польши предлагает всерьез оценивать информацию Украины о "Запад-2017"

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ВАРШАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич утверждает, что украинская сторона очень хорошо информирована о российско-белорусских учениях "Запад-2017", и предлагает всерьез относится к сведениям о том, что российские войска якобы остались на территории Белоруссии. Об этом он сообщил в субботу в программе Польского телевидения.
"Мы очень внимательно изучаем информацию украинской стороны. Украинцы отлично ориентируются в делах россиян. Я бы их информацию оценивал очень серьезно", - утверждал Мачеревич, отметив, что пока он не готов подтвердить эти данные или опровергнуть. По его словам, Польша сможет дать свои оценки к концу следующей недели.
По версии польского министра, в учениях "Запад-2017" принимали участие 120 тыс. солдат и вывод такого большого числа военнослужащих занимает много времени. "Всегда можно сказать, что этот процесс еще не завершился, что мы имеем дело не с оставлением войск на постоянной основе, а с процедурой их возвращения. Думаю, под конец следующей недели мы сможем оценить, остались ли какие-то войска или мы имеем дело с ошибкой со стороны Украины", - указал он.