El Mundo: каталонцам разрешат голосовать на любом избирательном участке на референдуме

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Каталонии планирует разрешить жителям региона голосовать на любом избирательном участке на референдуме о выходе из состава Испании вне зависимости от регистрации. Об этом сообщила в воскресенье газета El Mundo.
Власти автономии проведут в 08:00 по местному времени (09:00 мск) пресс-конференцию, на которой должны объявить о данном решении. Эта мера принимается в связи с тем, что правоохранительные органы закрыли множество потенциальных участков.
Правом голоса в регионе обладают более 5,3 млн человек. Участки должны открыться в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что они будут работать до 20:00 (21:00 мск).
Центральное правительство Испании считает данный плебисцит незаконным.