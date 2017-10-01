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El Mundo: каталонцам разрешат голосовать на любом избирательном участке на референдуме

Международная панорама
1 октября, 9:11 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, октября. /ТАСС

По данным газеты, это связано с тем, что полиция уже закрыла многие участки, на которых жители региона могли голосовать непосредственно по месту регистрации

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Каталонии планирует разрешить жителям региона голосовать на любом избирательном участке на референдуме о выходе из состава Испании вне зависимости от регистрации. Об этом сообщила в воскресенье газета El Mundo.

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Власти автономии проведут в 08:00 по местному времени (09:00 мск) пресс-конференцию, на которой должны объявить о данном решении. Эта мера принимается в связи с тем, что правоохранительные органы закрыли множество потенциальных участков.

Правом голоса в регионе обладают более 5,3 млн человек. Участки должны открыться в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что они будут работать до 20:00 (21:00 мск).

Центральное правительство Испании считает данный плебисцит незаконным.

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