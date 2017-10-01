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Глава Каталонии проголосовал на референдуме о независимости

Международная панорама
1 октября, 11:20 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, октября. /ТАСС

На некоторых участках полиция отключила доступ в интернет, сообщают СМИ

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон проголосовал в воскресенье на референдуме о независимости автономии, который власти Испании считают незаконным.

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Об этом сообщил телеканал 24 horas.

Изначально предполагалось, что региональный лидер сделает это в Сан-Жульян-де-Рамисе в 09:30 по местному времени (10:30 мск). Однако на избирательный участок прибыла гражданская гвардия, которая проводит там обыски. В конечном счете Пучдемон проголосовал в Корнелья-дель-Терри.

По информации газеты Vanguardia, правоохранительные органы отключили на ряде участков доступ в интернет.

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