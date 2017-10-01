Глава Каталонии проголосовал на референдуме о независимости

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон проголосовал в воскресенье на референдуме о независимости автономии, который власти Испании считают незаконным.

Об этом сообщил телеканал 24 horas.

Изначально предполагалось, что региональный лидер сделает это в Сан-Жульян-де-Рамисе в 09:30 по местному времени (10:30 мск). Однако на избирательный участок прибыла гражданская гвардия, которая проводит там обыски. В конечном счете Пучдемон проголосовал в Корнелья-дель-Терри.

По информации газеты Vanguardia, правоохранительные органы отключили на ряде участков доступ в интернет.