Барселона требует отставки представителя правительства Испании в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии выступили с требованием немедленной отставки полномочного представителя правительства Испании в регионе Энрика Мийо, обвинив его в репрессиях. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

"Мы можем требовать только его отставки, потому что он несет прямую ответственность за государственные репрессии [в отношении Каталонии]", - заявил Туруль.