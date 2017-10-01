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Барселона требует отставки представителя правительства Испании в Каталонии

Международная панорама
1 октября, 12:19 UTC+3

По мнению местных властей, Энрика Мийо несет ответственность за "государственные репрессии" в отношении региона

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии выступили с требованием немедленной отставки полномочного представителя правительства Испании в регионе Энрика Мийо, обвинив его в репрессиях. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

"Мы можем требовать только его отставки, потому что он несет прямую ответственность за государственные репрессии [в отношении Каталонии]", - заявил Туруль.

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