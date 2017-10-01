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СМИ: полиция Каталонии закрыла 207 участков для голосования в день референдума

Международная панорама
1 октября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Ранее каталонские власти обещали, что для голосования будут открыты порядка 2,3 тыс. участков

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra) к полудню 1 октября закрыла 207 участков для голосования на территории автономной области.

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Об этом сообщила газета Vanguardia со ссылкой на полицию.

Местоположение закрытых участков не уточняется. Ранее каталонские власти обещали, что для голосования будут открыты порядка 2,3 тыс. участков.

В воскресенье в Каталонии началось голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. По всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки. Как сообщает официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль, на данный момент в результате действий испанской полиции пострадали по меньшей мере 337 человек.

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