СМИ: полиция Каталонии закрыла 207 участков для голосования в день референдума

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra) к полудню 1 октября закрыла 207 участков для голосования на территории автономной области.
Об этом сообщила газета Vanguardia со ссылкой на полицию.
Местоположение закрытых участков не уточняется. Ранее каталонские власти обещали, что для голосования будут открыты порядка 2,3 тыс. участков.
В воскресенье в Каталонии началось голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. По всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки. Как сообщает официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль, на данный момент в результате действий испанской полиции пострадали по меньшей мере 337 человек.