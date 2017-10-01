Каталония вступила в контакт с ЕС, требуя осудить Испанию за попрание прав граждан

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии вступили в контакт с Евросоюзом, чтобы добиться официального осуждения Испании за попрание основополагающих прав и свобод каталонцев в ходе проводимого в воскресенье референдума о независимости региона. Об этом заявил на пресс-конференции в Барселоне глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.
"Нас уже ввели в контакт с ними [институтами власти ЕС], мы уже попросили их выступить с реакцией", - сказал он, добавив, что речь идет, по мнению Каталонии, идет о нарушении Испанией статьи №7 договора ЕС, оговаривающего неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества.