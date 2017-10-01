СМИ: гражданская гвардия могла применить слезоточивый газ в каталонском муниципалитете

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании могла применить в воскресенье слезоточивый газ в каталонском населенном пункте Айгуавива. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
По ее информации, с таким утверждением выступили жители данного муниципалитета.
В воскресенье в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным.
По сведениям региональных властей, в результате беспорядков пострадали 465 человек.