СМИ: гражданская гвардия могла применить слезоточивый газ в каталонском муниципалитете

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании могла применить в воскресенье слезоточивый газ в каталонском населенном пункте Айгуавива. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, с таким утверждением выступили жители данного муниципалитета.

В воскресенье в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным.

По сведениям региональных властей, в результате беспорядков пострадали 465 человек.