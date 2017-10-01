Канада не будет повышать меры безопасности в связи с терактом в Эдмонтоне

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Канады не будет принимать дополнительные меры безопасности в связи с совершенным в городе Эдмонтон (провинция Альберта) терактом. Об этом в воскресенье сообщил представитель министерства общественной безопасности и гражданской защиты Скотт Бэрдсли.

"С осени 2014 года (22 октября 2014 года в Оттаве исламист напал на парламент - прим. ТАСС) и по настоящее время террористическая угроза в Канаде остается на среднем уровне", - цитирует его телеканал CTV. Бэрдсли добавил, что жители Канады должны незамедлительно информировать правоохранительные органы о любой подозрительной активности.

В субботу вечером (утро воскресенья мск) мужчина, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Неизвестный на автомобиле сбил стража порядка, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на близлежащем стадионе, а затем врезался в его служебную машину. После этого атаковавший вышел из транспортного средства, нанес полицейскому несколько ножевых ранений и скрылся пешком. В автомобиле, оставленном злоумышленником на месте происшествия, был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов заметили 30-летнего подозреваемого за рулем грузовика. Мужчина, которого преследовали более 10 полицейских машин, попытался скрыться, сбив по пути четырех пешеходов. В итоге стражам порядка удалось задержать подозреваемого. По мнению следователей, злоумышленник действовал в одиночку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом.