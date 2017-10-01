Социалисты призвали власти Испании к переговорам с каталонским руководством

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия призывает центральное правительство страны начать диалог с властями Каталонии. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь партии Педро Санчес.
"Социалисты требуют от [премьер-министра Мариано] Рахоя как от главы правительства найти политическое решение этой ситуации. Пусть ведет переговоры и достигнет соглашения", - сказал генсек партии. "Рахой и [каталонский лидер Карлес] Пучдемон - ключевые ответственные за то, что мы видели сегодня", - добавил политик.
"Каталонцы и остальные испанцы, хочу, чтобы вы были спокойны, - отметил Санчес. - Будьте уверены, мы преодолеем эту ситуацию".
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании, которое Мадрид считает незаконным. В течение дня правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит. По версии автономных властей, в результате действий стражей порядка, пострадал 761 человек.