Не менее 33 стражей порядка пострадали в ходе референдума о независимости Каталонии

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 33 сотрудника правоохранительных органов пострадали в воскресенье в Каталонии, пытаясь предотвратить проведение референдума о независимости. Об этом сообщило министерство внутренних дел Испании.

По его информации, "19 полицейским и 14 сотрудникам гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь во время их работы в школах". В ведомстве уточнили, что было "множество стражей порядка, которые пострадали и продолжили работать, чтобы конфисковать материал" для плебисцита.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит.

Появление полиции на местах для голосования было остро воспринято желающими проголосовать. В некоторых случаях стражам порядка приходилось оттеснять каталонцев. По версии Департамента здравоохранения региона, 761 человек пострадал из-за действий правоохранительных органов.