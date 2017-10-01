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Глава Каталонии заявил, что жители автономии завоевали право на независимую республику

Международная панорама
1 октября, 23:48 дата обновления: 2 октября, 0:01 UTC+3

По словам главы каталонского правительства, результаты народного волеизъявления послужат властям региона основой для дальнейших действий

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Народ Каталонии завоевал на состоявшемся в воскресенье референдуме право на независимую республику. Об этом заявил в официальном обращении по итогам плебисцита глава испанской автономии Карлес Пучдемон.

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"Каталония завоевала право быть независимым государством в форме республики", - заявил он.

По словам главы каталонского правительства, результаты народного волеизъявления послужат властям региона основой для дальнейших действий. "Правительство, в котором я председательствую, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы тот [парламент] действовал далее в соответствии с законом о референдуме", - сказал Пучдемон.

"Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной", - заключил каталонский руководитель.

Каталонский референдум

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадали более 800 человек.

Комментируя события в Каталонии, премьер-министр Испании Мариано Рахой подчеркнул, что в Мадриде отказываются считать случившееся референдумом. "Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер в воскресенье. - Правовое государство сохранило свою силу". "Мы сделали то, что должны были сделать", - отметил Рахой, поблагодарив правоохранительные органы королевства за их работу и добавив, что, по его мнению, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу".

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Референдум о независимости Каталонии
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