Глава Каталонии заявил, что жители автономии завоевали право на независимую республику

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Народ Каталонии завоевал на состоявшемся в воскресенье референдуме право на независимую республику. Об этом заявил в официальном обращении по итогам плебисцита глава испанской автономии Карлес Пучдемон.
"Каталония завоевала право быть независимым государством в форме республики", - заявил он.
По словам главы каталонского правительства, результаты народного волеизъявления послужат властям региона основой для дальнейших действий. "Правительство, в котором я председательствую, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы тот [парламент] действовал далее в соответствии с законом о референдуме", - сказал Пучдемон.
"Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной", - заключил каталонский руководитель.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадали более 800 человек.
Комментируя события в Каталонии, премьер-министр Испании Мариано Рахой подчеркнул, что в Мадриде отказываются считать случившееся референдумом. "Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер в воскресенье. - Правовое государство сохранило свою силу". "Мы сделали то, что должны были сделать", - отметил Рахой, поблагодарив правоохранительные органы королевства за их работу и добавив, что, по его мнению, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу".