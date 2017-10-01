Власти Каталонии обратились в суд из-за действий правоохранителей в ходе референдума

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии обратились в воскресенье в суд в связи с действиями Национальной полиции и Гражданской гвардии во время референдума о независимости автономной области.

Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, региональное руководство подало жалобу в суд Барселоны.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. В течение дня по всему региону правоохранительные органы изымали урны и бюллетени и закрывали участки, чтобы не допустить проведение плебисцита. По утверждению каталонских властей, в результате действий стражей порядка пострадал 761 человек.