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Власти Каталонии обратились в суд из-за действий правоохранителей в ходе референдума

Международная панорама
1 октября, 23:12 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, октября. /ТАСС

Руководство автономии обратилось с жалобой в суд Барселоны

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии обратились в воскресенье в суд в связи с действиями Национальной полиции и Гражданской гвардии во время референдума о независимости автономной области.

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Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, региональное руководство подало жалобу в суд Барселоны.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. В течение дня по всему региону правоохранительные органы изымали урны и бюллетени и закрывали участки, чтобы не допустить проведение плебисцита. По утверждению каталонских властей, в результате действий стражей порядка пострадал 761 человек.

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