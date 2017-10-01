Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимость

БАРСЕЛОНА, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Несколько поколений каталонцев много лет ждали этого дня - в воскресенье их край голосует на референдуме о независимости от Испании. Хотя плебисцит признан в Мадриде незаконным, и власти королевства приняли все меры, чтобы не допустить его проведения, жители Каталонии тысячами пришли еще затемно на избирательные участки, чтобы отстоять свое право голосовать. В этом убедился корреспондент ТАСС на месте событий.

Школы на осадном положении

Большинство участков для голосования размещены в муниципальных школах по всей Каталонии. В общей сложности власти региона обещали открыть более 2,3 избирательных бюро, однако в субботу вечером МВД Испании сообщило, что большинство помещений, где планировалось голосовать, закрыты. До этого в субботу же испанские власти также блокировали силами Гражданской гвардии работу каталонского Центра телекоммуникаций и информационных технологий, который отвечал за процесс голосования и подсчета бюллетеней.

После этого власти королевства заявили о том, что считают референдум де-факто аннулированным. "Нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством", - заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

Однако в Барселоне и других крупных городах Каталонии народ не думал сдаваться. Здания школ были оккупированы еще загодя - с пятницы там продолжались круглосуточные праздники для детей со спортивными, музыкальными, театральными мероприятиями. Многие родители ночевали прямо в школах, другие пришли в воскресенье оборонять свои участки затемно - к пяти-шести часам утра.

В каталонской столице на всех участках, которые удалось отстоять для референдума, наблюдался колоссальный ажиотаж. В одной из школ района Побленоу очередь желающих отдать свой голос на плебисците обогнула целый квартал. Люди массово вышли голосовать, даже несмотря на дождь, который продолжался почти до середины дня. "Мы стоим здесь за демократию, за наше право голосовать, будем ждать столько, сколько потребуется", - уверяли избиратели.

Голосование под аплодисменты

Удалось организовать голосование на референдуме и в старой части города, в одной из местных школ. Выстроив эшелонированную оборону вокруг здания, активисты развернули и собственную систему разведки и контрразведки, чтобы предвосхитить приезд полиции.

В присутствии корреспондента ТАСС ограду школы закрыли для входа и выхода: прошел слух, что с минуты на минуту в школу прибудут правоохранители, чтобы изъять урны для голосования и прервать референдум. "Будьте бдительны, сотрудники секретной полиции могут быть среди нас", - предупредил в громкоговоритель один из организаторов.

"Ворота закрывают уже третий или четвертый раз. Это делается для перестраховки. Пока ворота будут держаться на замке, люди, которые уже стоят в очереди во дворе, успеют опустить в урны как можно больше бюллетеней", - пояснили работники участка.

Само голосование не прерывается ни на минуту и проходит в максимально дружелюбной обстановке. Несмотря на огромную очередь, люди терпеливо дожидаются под открытым небом возможности пройти внутрь. Самых пожилых, а также людей с ограниченными возможностями пропускают впереди всех.

Счастливчиков же, которые уже дождались своей очереди и смогли опустить бюллетень в урну, на выходе приветствуют дружными овациями. Многие из голосующих, улыбаясь, отвечают толпе, поднимая кулаки. "Да здравствует свободная Каталония!", "Мы победим!" - подбадривают друг друга местные жители.

Стычки с полицией

Не везде в Барселоне референдум прошел гладко. Сразу в нескольких крупнейших школах города с самого утра были конфискованы все урны, а сами участки - закрыты. Осуществлялось это силами Национальной полиции и Гражданской гвардии, которые выполняли постановления испанского суда о противозаконности плебисцита.

Почти везде попытки полицейских пройти внутрь зданий заканчивались потасовками с избирателями. В самых напряженных случаях правоохранители даже были вынуждены применять резиновые пули. По данным мэра Барселоны Ады Колау, в Каталонии в ходе референдума о независимости пострадали около 460 человек. МВД Испании сообщило о ранениях 12 сотрудников правоохранительных органов.

"Они забрали все наши урны", - со слезами на глазах говорит охранник школы имени Раймонда Луллия. За спиной у него обезлюдевшее школьное здание, на входе в которое опущены решетки. Перед голосованием власти Каталонии допускали, что референдум можно проводить даже на улице - главное, чтобы в целости и сохранности были урны, но в этом лицее их отстоять не удалось.

Свобода собраний

Несмотря на большой ажиотаж вокруг референдума, Барселона, как туристическая столица, продолжает в это воскресенье жить своей жизнью. На одной из площадей мирно собирались со своими флагами сторонники единой Испании, которые есть и в Барселоне. "В этом референдуме мы не участвуем даже с голосом "против", потому что само голосование незаконно", - настаивают активисты.

На другой площади, в двух шагах от одного из участков для голосования, свое собрание проводят мужчины в черных одеждах с яркими знаменами-хоругвями. Коллектив ритмично напевает песню на восточном наречии, на лицах - скорбь.

Один из участников церемонии пояснил смысл происходящего. "Мы в основном из Пакистана, мы мусульмане-шииты. Поем по-пенджабски. Сегодня у нас большой праздник - Ашура, поминовение мучеников, мы вспоминаем о битве, которая произошла много веков назад в Ираке", - рассказал собеседник.

Говоря о происходящем референдуме, он отметил, что его сообществу эта тема не слишком близка. "Но мое мнение - в любом случае лучше быть вместе, чем раздельно. Не правда ли?" - заметил он.