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СМИ: теракт в Канаде совершил ранее известный полиции Абдулахи Хасан Шариф

Международная панорама
2 октября, 0:49 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 2, октября. /ТАСС

Полиция Эдмонтона пока не раскрывает имени террориста, но обещает предоставить новую информацию по этому делу в ближайшее время

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ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Теракт в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) совершил 30-летний Абдулахи Хасан Шариф, который был в полицейских списках потенциальных террористов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

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Эту информацию телеканалу подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ходом расследования. Полиция Эдмонтона пока не раскрывает имени террориста, но обещает предоставить новую информацию по этому делу в ближайшее время.

В субботу вечером мужчина, вооруженный ножом, напал в Эдмонтоне на полицейского. Неизвестный на автомобиле сбил стража порядка, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на близлежащем стадионе, а затем врезался в его служебную машину. После этого атаковавший вышел из транспортного средства, нанес полицейскому несколько ножевых ранений и скрылся пешком. В автомобиле, оставленном злоумышленником на месте происшествия, был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение терактом.

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