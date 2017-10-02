Спецслужбы США предложили Канаде помощь в расследовании теракта в Эдмонтоне

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американские спецслужбы предложили содействие своим канадским коллегам в связи с террористической вылазкой, произошедшей в Эдмонтоне (провинция Альберта). Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, власти США осуждают "террористические нападения на сотрудника полиции и пешеходов", совершенные в субботу в Альберте. "Правоохранительные ведомства США поддерживают контакт с канадскими коллегами, предлагая оказать содействие в ходе расследования", - отметила официальный представитель американского президента.
В субботу вечером мужчина, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Он сбил на автомобиле этого стража порядка, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на близлежащем стадионе, а затем врезался в его служебную машину. После этого злоумышленник вышел из транспортного средства, нанес полицейскому несколько ножевых ранений и скрылся пешком. В брошенной на месте происшествия автомашине был обнаружен флаг запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".
Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов заметили 30-летнего подозреваемого за рулем грузовика. Мужчина, которого преследовали более 10 полицейских машин, попытался скрыться, сбив по пути четырех пешеходов. В конце концов стражам порядка удалось задержать подозреваемого. По мнению следователей, он действовал в одиночку.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом.