Мэр Барселоны: в ходе референдума зафиксированы случаи домогательства со стороны полиции

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Случаи сексуального домогательства со стороны испанских полицейских были зафиксированы в ходе референдума о независимости Каталонии. Об этом мэр Барселоны Ада Колау заявила в понедельник в интервью радиостанции RAC1.

"К нам поступили несколько показаний от женщин, которые заявляли о сексуальных домогательствах, - сказала Колау. - Например, один случай произошел в районе Барселонета во время действий полиции". "То, что вчера [1 октября] произошло в разных местах в Каталонии, является трусостью председателя правительства [Испании Мариано Рахоя]", - считает градоначальник.

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода ранения и травмы получили 893 человека. МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников органов правопорядка в ходе столкновений с избирателями.