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Виновник стрельбы в Лас-Вегасе играл в казино и пользовался документами жены

Международная панорама
2 октября, 17:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

Супруга преступника находится в настоящий момент за границей, сообщил заместитель шерифа города Кевин Макмэхилл в эфире телеканала CBS

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Виновник стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок до преступления играл в азартные игры в казино гостиницы Mandalay Bay и пользовался удостоверением личности своей жены, находящейся за пределами США. Об этом сообщил в эфире телекомпании CBS заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

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"Да, мы выяснили, что он играл", - заявил он, подтвердив, что злоумышленник зарегистрировался в отеле, предъявив собственные документы. Заместитель шерифа, отвечая на уточняющий вопрос, информировал, что Пэддок "по крайней мере один раз воспользовался удостоверением личности своей жены в зоне игровых автоматов".

Макмэхилл подтвердил также, что супруга преступника находится в настоящий момент за границей. С ней удалось связаться и поговорить, в итоге власти сняли с женщины подозрения в причастности к трагедии.

Согласно данным полиции, 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по толпе из свыше 22 тысяч посетителей концерта на открытом воздухе из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay в воскресенье приблизительно в 08:08 мск. В местные больницы было доставлено 406 человек. 50 человек были убиты, включая офицера полиции. Еще два сотрудника полиции получили ранения, не представляющие опасности для жизни.

У преступника было обнаружено десять единиц оружия. По информации телеканала Fox News, в Mandalay Bay, как и в большинстве американских отелей, посетитель может беспрепятственно пронести внутрь огнестрельное и холодное оружие. Тревогу может поднять только сотрудник персонала, который помогает донести до номера поклажу и по весу заподозрил что-то неладное.

Американские СМИ единодушно признали происшедшее в Лас-Вегасе самым кровопролитным случаем стрельбы по людям в новейшей истории США.

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