Виновник стрельбы в Лас-Вегасе играл в казино и пользовался документами жены

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
Юлии Тимошенко выписали штраф за незаконное пересечение границы УкраиныМеждународная панорама 2 октября, 18:24
Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного злаМеждународная панорама 2 октября, 18:22
Тропические леса перестали справляться с поглощением СО2Социальная ответственность 2 октября, 18:19
Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезонуСпорт 2 октября, 18:18
Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе командыСпорт 2 октября, 18:12
Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
МИД РФ сообщил о новых попытках спецслужб США проникнуть на дипобъекты в Сан-ФранцискоПолитика 2 октября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Виновник стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок до преступления играл в азартные игры в казино гостиницы Mandalay Bay и пользовался удостоверением личности своей жены, находящейся за пределами США. Об этом сообщил в эфире телекомпании CBS заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.
"Да, мы выяснили, что он играл", - заявил он, подтвердив, что злоумышленник зарегистрировался в отеле, предъявив собственные документы. Заместитель шерифа, отвечая на уточняющий вопрос, информировал, что Пэддок "по крайней мере один раз воспользовался удостоверением личности своей жены в зоне игровых автоматов".
Макмэхилл подтвердил также, что супруга преступника находится в настоящий момент за границей. С ней удалось связаться и поговорить, в итоге власти сняли с женщины подозрения в причастности к трагедии.
Согласно данным полиции, 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по толпе из свыше 22 тысяч посетителей концерта на открытом воздухе из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay в воскресенье приблизительно в 08:08 мск. В местные больницы было доставлено 406 человек. 50 человек были убиты, включая офицера полиции. Еще два сотрудника полиции получили ранения, не представляющие опасности для жизни.
У преступника было обнаружено десять единиц оружия. По информации телеканала Fox News, в Mandalay Bay, как и в большинстве американских отелей, посетитель может беспрепятственно пронести внутрь огнестрельное и холодное оружие. Тревогу может поднять только сотрудник персонала, который помогает донести до номера поклажу и по весу заподозрил что-то неладное.
Американские СМИ единодушно признали происшедшее в Лас-Вегасе самым кровопролитным случаем стрельбы по людям в новейшей истории США.