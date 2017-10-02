Число пострадавших во время референдума в Каталонии возросло до 1 тыс. человек

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/МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек пострадали в воскресенье в Каталонии во время референдума о независимости. Об этом сообщила в понедельник мэр Барселоны Ада Колау.
"Около 1 тыс. человек обратились за медицинской помощью", - написала она в Twitter. По ее словам, председатель правительства Мариано Рахой и вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария "не могут продолжать игнорировать реальность". Она также обратила внимание на "неоправданную полицейскую жестокость" в ходе голосования.
Ранее в департаменте здравоохранения автономной области сообщали о 893 пострадавших.
По данным МВД Испании, травмы разной степени тяжести также получил 431 сотрудник национальной полиции и гражданской гвардии.