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Число пострадавших во время референдума в Каталонии возросло до 1 тыс. человек

Международная панорама
2 октября, 18:33 UTC+3 МАДРИД 2, октября. /ТАСС

Кроме того, пострадали более 400 сотрудников правоохранительных органов

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/МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек пострадали в воскресенье в Каталонии во время референдума о независимости. Об этом сообщила в понедельник мэр Барселоны Ада Колау.

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"Около 1 тыс. человек обратились за медицинской помощью", - написала она в Twitter. По ее словам, председатель правительства Мариано Рахой и вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария "не могут продолжать игнорировать реальность". Она также обратила внимание на "неоправданную полицейскую жестокость" в ходе голосования.

Ранее в департаменте здравоохранения автономной области сообщали о 893 пострадавших.

По данным МВД Испании, травмы разной степени тяжести также получил 431 сотрудник национальной полиции и гражданской гвардии.

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Референдум о независимости Каталонии
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