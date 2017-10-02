Консерваторы Испании назвали фарсом данные каталонцев о числе пострадавших на референдуме

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Народная партия (НП) Испании считает фарсом данные каталонских властей о числе пострадавших в ходе референдума о независимости автономной области. Об этом заявил генеральный координатор консерваторов Фернандо Мартинес-Маильо.

По его словам, голосование являлось "настоящим хаосом, мошенничеством и манипуляцией, как и [данные о] 800 пострадавших, все один большой фарс и ложь". Представитель НП призвал главу Каталонии Карлеса Пучдемона "не принимать решений сгоряча".

Мартинес-Маильо отметил, что регионального лидера "нужно спросить, готов ли он вернуться к конституционным нормам и уставу Каталонии". "Но правительство не будет вести диалог и тем более переговоры о единстве Испании, равенстве подданных или созыве какого-нибудь очевидно нелегального референдума", - добавил координатор НП.

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников (чуть более 2 млн человек) высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней. В течение дня данные о числе пострадавших из-за действий полиции в Каталонии постоянно менялись. По последней информации мэра Барселоны Ады Колау, речь идет почти о тысяче человек.