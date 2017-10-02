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Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного зла

Международная панорама
2 октября, 18:22 дата обновления: 2 октября, 18:33 UTC+3 ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

Президент США распорядился приспустить флаги в стране в память о погибших

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/.  Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) "актом абсолютного зла". С соответствующим заявлением американский лидер выступил в Белом доме.

"Это акт абсолютного зла, - сказал президент. - Он [убийца] с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен".

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Трамп подчеркнул, что "Америка сплачивается в минуты трагедии и ужаса". "Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть разорваны насилием, - сказал он. - Я знаю, что мы ищем какой-то смысл в хаосе, хотя бы лучик света в темноте. Но ответы найти непросто".

Глава государства, говоря о семьях и близких погибших, признался, что "невозможно осознать их боль, невозможно представить их потерю". "Мы молимся за семьи погибших и обещаем вам нашу поддержку, - заключил хозяин Белого дома. - Мы молимся за то, чтобы весь народ обрел единство и мир".

Президент США распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом. Об этом говорится заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник.

"В знак уважения к памяти жертв бессмысленного акта насилия 1 октября, <...> я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 50 человек, 406 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в свою очередь ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.

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