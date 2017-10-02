На митинге в Барселоне каталонские студенты забрасывают полицейских бумажными самолетиками

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БАРСЕЛОНА, 2 октября. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Каталонские студенты вышли в понедельник на улицы Барселоны в знак протеста против жестких действий полиции на референдуме о независимости Каталонии, который проходил в воскресенье. Молодежь устроила сидячий митинг перед зданием полицейского управления в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Собрание проходит возле барселонского штаба национальной полиции Испании на улице Лаетана - одной из главных транспортных артерий центральной части города. Из-за манифестации дорога перекрыта для движения. По приблизительной оценке, возле здания собрались несколько сотен человек.
Многие из студентов вышли протестовать с флагами Каталонии. От здания полиции демонстрантов отделяет плотная цепочка полицейских фургонов, перед которыми дежурят правоохранители.
Манифестация проходит мирно. Часть студентов сидят прямо на асфальте, другие стоят и периодически принимаются скандировать лозунги в поддержку независимой Каталонии. "Хотим независимость", "Спасите демократию", "Правоохранители - вон из Каталонии", - кричат в адрес подчиняющихся Мадриду полицейских каталонские студенты.
Наибольшее оживление в толпе вызывает запуск бумажных самолетиков в сторону входа в здание полиции. Бумагу для их изготовления активисты раздают всем желающим. Наибольший восторг собравшиеся бурно выражают в те редкие моменты, когда бумажному снаряду удается перелететь через оцепление и приземлиться прямо у порога полицейского управления.
"Таким образом мы хотим выразить протест против жестокости полицейских. Мы же - мирные люди", - уверяют собравшиеся.
Манифестации возле здания полиции в Барселоне предшествовал большой студенческий митинг на площади Каталонии в центре города. В воскресенье вечером на том же месте проходил большой концерт, организованный сторонниками независимости автономной области от Испании.
По оценкам испанских СМИ, участие в нем приняли порядка 15 тыс. человек. Главным поводом для выступлений послужило их несогласие с действиями испанской полиции, которая в воскресенье пыталась жестко пресекать попытки каталонцев проголосовать за независимость своего края от королевства.
Вместе с тем, студенческие манифестации уже стали привычным явлением в Барселоне за время подготовки к референдуму. "Мы день учимся, день не учимся. Преподаватели сами нам открыто дают понять, что мы можем не приходить, и тогда занятия отменяются", - поделился один из студентов.