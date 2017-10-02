Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: стрелявший в Лас-Вегасе работал в Lockheed Martin, владел оружием и был игроком

Международная панорама
2 октября, 23:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

Как сообщает телеканал, аэрокосмическая корпорация предоставит властям информацию служебного пользования о своем бывшем сотруднике

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin предоставит властям информацию служебного пользования о своем бывшем сотруднике Стивене Пэддоке, устроившем минувшей ночью стрельбу в городе Лас-Вегас (штат Невада). Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, ссылаясь на заявление Lockheed Martin, которое пока не размещено на сайте корпорации.

Смотрите также

Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн

"Стивен Пэддок работал в компании-предшественнице Lockheed Martin с 1985 по 1988 годы. Мы сотрудничаем с властями и готовы ответить на их вопросы по поводу Пэддока и его работы в компании", - говорится в заявлении.

Lockheed Martin была основана в 1995 году путем слияния компаний Lockheed Corporation и Martin Marietta. В заявлении не уточняется, на какую из этих фирм работал в прошлом виновник стрельбы в Лас-Вегасе.

Брат преступника Эрик Пэддок в эфире телекомпании CBS заявил, что Стивен владел огнестрельным неавтоматическим оружием и слыл любителем азартных игр, которые разрешены в Неваде. "Откуда ему взять автоматическое оружие? У него не было военного прошлого и тому подобного. Когда вы узнаете о нем больше, то поймете, что он жил в доме в Меските и ездил поиграть в Лас-Вегасе", - сказал Эрик, проживающий в штате Флорида и в свое время помогший брату перебраться в Неваду с более благоприятным для престарелых людей климатом.

Согласно данным CBS и других СМИ, Стивен Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. 62-летняя Мэрилу Дэнли, которую власти первоначально называли женой виновника происшествия, на самом деле узами брака с ним не связана. Они живут в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году. Полиция городка, где селятся главным образом пенсионеры, не обладает никакими компрометирующими данными о виновнике бойни, соседи отзываются о нем положительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФ
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
6
Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России
7
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама