Fox: стрелявший в Лас-Вегасе работал в Lockheed Martin, владел оружием и был игроком

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin предоставит властям информацию служебного пользования о своем бывшем сотруднике Стивене Пэддоке, устроившем минувшей ночью стрельбу в городе Лас-Вегас (штат Невада). Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, ссылаясь на заявление Lockheed Martin, которое пока не размещено на сайте корпорации.
"Стивен Пэддок работал в компании-предшественнице Lockheed Martin с 1985 по 1988 годы. Мы сотрудничаем с властями и готовы ответить на их вопросы по поводу Пэддока и его работы в компании", - говорится в заявлении.
Lockheed Martin была основана в 1995 году путем слияния компаний Lockheed Corporation и Martin Marietta. В заявлении не уточняется, на какую из этих фирм работал в прошлом виновник стрельбы в Лас-Вегасе.
Брат преступника Эрик Пэддок в эфире телекомпании CBS заявил, что Стивен владел огнестрельным неавтоматическим оружием и слыл любителем азартных игр, которые разрешены в Неваде. "Откуда ему взять автоматическое оружие? У него не было военного прошлого и тому подобного. Когда вы узнаете о нем больше, то поймете, что он жил в доме в Меските и ездил поиграть в Лас-Вегасе", - сказал Эрик, проживающий в штате Флорида и в свое время помогший брату перебраться в Неваду с более благоприятным для престарелых людей климатом.
Согласно данным CBS и других СМИ, Стивен Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. 62-летняя Мэрилу Дэнли, которую власти первоначально называли женой виновника происшествия, на самом деле узами брака с ним не связана. Они живут в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году. Полиция городка, где селятся главным образом пенсионеры, не обладает никакими компрометирующими данными о виновнике бойни, соседи отзываются о нем положительно.