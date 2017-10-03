На юге Франции прошел митинг против полицейского насилия в Каталонии

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Более 500 человек провели в понедельник митинг в городе Перпиньян, расположенном в юго-западном регионе Франции, значительную часть населения которого составляют этнические каталонцы. Акция протеста была организована в связи с жесткими действиями полиции Испании при попытках региональных властей Каталонии провести в воскресенье референдум о самоопределении этого автономного сообщества.

В Перпиньяне каталонцы собрались у испанского консульства, выкрикивая лозунги: "Мы не боимся вас" и "Улицы всегда будут в нашей власти". На митинге выступили представители местного отделения крупнейшего французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда, Французской коммунистической партии, партии Национальная каталонская ассамблея и ассоциации "За Каталонскую страну". Как подчеркнул, выступая на митинге представитель Национальной каталонской ассамблеи Франсеск Битлок, "европейскому сообществу следует занять четкую позицию относительно [совершенного в Каталонии] попрания прав человека". "Европейский союз пока что стоит на весьма трусливой позиции в этом вопросе", - отметил он.

Со стороны местного отделения Французской коммунистической партии прозвучали требования "передать под международный суд" представителей центральных властей Испании, отдавших приказы на жесткое противодействие каталонцам, намеренным голосовать на референдуме.

Ранее мэр Перпиньяна Жан-Марк Пужоль назвал действия испанской полиции в Каталонии актами "недопустимыми и отвратительными, которым не может быть оправдания". "То, что произошло в минувшее воскресенье в Каталонии, не возвышает в глазах всего мира ни Испанию, ни Европу", - написал мэр в Twitter. "Не важно, кто выиграл, а кто проиграл в результате референдума - необходимо теперь, чтобы обе стороны проявили стремление к разумным действиям и умиротворению - пока еще не поздно и возможно общенациональное примирение. И пока ситуация не перешла тот рубеж, после которого исправить уже ничего не удастся", - подчеркнул политик.

La violence comme la haine n’ont jamais été un chemin en politique... https://t.co/Jxw5pJHl40 — Jean-Marc PUJOL (@JeanMarcPUJOL) 2 October 2017

Как сообщил в понедельник агентству AFP Жорди Вера, координатор ассоциации каталонских националистов во Франции "За Каталонскую страну", местные сторонники независимости испанской Каталонии еще до референдума оказали своим единомышленникам значительную поддержку. Они отпечатали в типографиях департамента Восточные Пиренеи и переправили в Испанию "много миллионов бюллетеней для голосования за независимость Каталонии".