СМИ: суд в Эквадоре выдал ордер на арест вице-президента страны по делу о коррупции

ТАСС, 3 октября. Эквадорский судья Мигель Хурадо выдал в понедельник ордер на арест вице-президента страны Хорхе Гласа по делу о коррупции. Об этом сообщила газета El Comercio.

Ранее запрос об аресте Гласа направил в суд генеральный прокурор Эквадора Карлос Бака Манчено. По его мнению, существует серьезный риск побега со стороны подозреваемого. Кроме того, генпрокурор объявил об обнаружении новых доказательств вины вице-президента. Следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения.

Обвинения касаются еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента. Сам политик неоднократно заявлял о своей невиновности. Защита Гласа уже заявила, что будет обжаловать решение о его аресте.

Дело, о котором идет речь, касается компании Glory International Industry Co. Ltd., зарегистрированной в офшорной зоне на Маршалловых островах. Через нее, по версии следствия, вице-президент мог получать взятки от бразильской строительной компании Odebrecht за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством. В прокуратуре утверждают, что Рибера выступал в роли доверенного лица Гласа в этой преступной схеме, так как именно дядя политика якобы перевел на счет Glory International Industry Co. Ltd. $17,4 млн.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. После этого президент страны Ленин Морено подписал указ о лишении Гласа всех полномочий. Несмотря на это решение главы государства, вице-президент продолжил занимать свой пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.

25 августа законодательный орган проголосовал за снятие с Гласа иммунитета от судебного преследования. Вице-президент сам попросил парламентариев принять такое решение, чтобы получить возможность "отстоять свою невиновность". Ранее в понедельник сторонники Гласа провели митинг около здания суда, где рассматривался вопрос о его аресте. Манифестанты называют происходящее "мягким переворотом", который якобы организован президентом страны Ленином Морено.