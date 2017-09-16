Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Эквадора отрицает, что установил камеру в кабинете для слежки за преемником

Международная панорама
16 сентября, 16:32 UTC+3 ТАСС ТАСС 16, сентября. /ТАСС

Ранее действующий президент Ленина Морено заявил об обнаружении камеры, тайно установленной в рабочем кабинете президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа отверг обвинения действующего главы государства Ленина Морено, который ранее заявил, что его предшественник установил в кабинете скрытую видеокамеру.

"Скрытая камера, которой я управляю с мобильного! Если президент Морено докажет это, пусть меня отправят в тюрьму. А в противном случае он должен уйти в отставку, даже не потому что плох, а потому что смешон", - написал Корреа в Twitter в ночь на субботу.

"Я всегда говорил, что это правительство до сих пор только и делало, что устраивало шоу. Не знал, что к нему добавят новый элемент - скрытую камеру. Улыбайтесь!", - добавил политик.

Об обнаружении камеры, тайно установленной в рабочем кабинете президента, Морено объявил в пятницу. Он прямо обвинил в произошедшем своего предшественника, сказав, что Корреа не предупредил его о наличии устройства. Как отметил глава государства, камера могла быть установлена 7-8 лет назад, а экс-президент имел возможность просматривать соответствующие изображения со своего сотового телефона.

Однако позднее министр национальной обороны Эквадора Мигель Анхель Карвахаль Агирре пояснил, что власти пока не могут с точностью определить, до какого момента с камеры шла трансляция на другие устройства. Это предстоит выяснить в ходе расследования. В кабинете Морено, расположенном в президентском дворце Каронделет в центре Кито, начали работать криминалисты.

Противостояние Морено и Корреа

Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле второго тура президентских выборов, причем его кандидатуру выдвинул правящий "Альянс ПАИС". Первый в истории Эквадора глава государства, прикованный к инвалидному креслу, считался преемником Рафаэля Корреа, который занимал высший пост с 2007 по 2017 гг. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между ним и его предшественником резко испортились.

Смотрите также

Парламент Эквадора поддержал уголовное расследование в отношении вице-президента

Глава Эквадора лишил полномочий вице-президента страны

Экс-президент Эквадора попал в больницу после инаугурации своего преемника Ленина Морено

На выборы действующий эквадорский лидер шел в одной связке с Хорхе Гласом, который претендовал на пост вице-президента (и занял его по итогам голосования). В начале августа прокуратура начала расследование в отношении этого политика по подозрению в хищении бюджетных средств. После этого Морено подписал указ о лишении вице-президента всех полномочий. Данное решение было негативно воспринято не только самим Гласом, но и Корреа.

По данным эквадорских СМИ, именно Гласа бывший эквадорский лидер изначально хотел видеть в качестве своего преемника. Однако низкая популярность этого политика среди населения заставила Корреа остановить свой выбор на Морено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Морено, Ленин Корреа, Рафаэль
Страны
Эквадор
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
3
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
4
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
5
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама