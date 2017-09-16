Экс-президент Эквадора отрицает, что установил камеру в кабинете для слежки за преемником

ТАСС, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа отверг обвинения действующего главы государства Ленина Морено, который ранее заявил, что его предшественник установил в кабинете скрытую видеокамеру.

"Скрытая камера, которой я управляю с мобильного! Если президент Морено докажет это, пусть меня отправят в тюрьму. А в противном случае он должен уйти в отставку, даже не потому что плох, а потому что смешон", - написал Корреа в Twitter в ночь на субботу.

¡Cámara oculta manejada desde mi celular!

Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la... — Rafael Correa (@MashiRafael) 15 September 2017

...Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo.

¡Qué vergüenza! — Rafael Correa (@MashiRafael) 15 September 2017

"Я всегда говорил, что это правительство до сих пор только и делало, что устраивало шоу. Не знал, что к нему добавят новый элемент - скрытую камеру. Улыбайтесь!", - добавил политик.

Siempre dije que hasta ahora el Gobierno era puro show. No sabía que iban a agregar un nuevo segmento: cámara escondida.

¡Sonrían! — Rafael Correa (@MashiRafael) 15 September 2017

Об обнаружении камеры, тайно установленной в рабочем кабинете президента, Морено объявил в пятницу. Он прямо обвинил в произошедшем своего предшественника, сказав, что Корреа не предупредил его о наличии устройства. Как отметил глава государства, камера могла быть установлена 7-8 лет назад, а экс-президент имел возможность просматривать соответствующие изображения со своего сотового телефона.

Однако позднее министр национальной обороны Эквадора Мигель Анхель Карвахаль Агирре пояснил, что власти пока не могут с точностью определить, до какого момента с камеры шла трансляция на другие устройства. Это предстоит выяснить в ходе расследования. В кабинете Морено, расположенном в президентском дворце Каронделет в центре Кито, начали работать криминалисты.

Противостояние Морено и Корреа

Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле второго тура президентских выборов, причем его кандидатуру выдвинул правящий "Альянс ПАИС". Первый в истории Эквадора глава государства, прикованный к инвалидному креслу, считался преемником Рафаэля Корреа, который занимал высший пост с 2007 по 2017 гг. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между ним и его предшественником резко испортились.

На выборы действующий эквадорский лидер шел в одной связке с Хорхе Гласом, который претендовал на пост вице-президента (и занял его по итогам голосования). В начале августа прокуратура начала расследование в отношении этого политика по подозрению в хищении бюджетных средств. После этого Морено подписал указ о лишении вице-президента всех полномочий. Данное решение было негативно воспринято не только самим Гласом, но и Корреа.

По данным эквадорских СМИ, именно Гласа бывший эквадорский лидер изначально хотел видеть в качестве своего преемника. Однако низкая популярность этого политика среди населения заставила Корреа остановить свой выбор на Морено.