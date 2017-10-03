Власти округа Кларк в Неваде ввели режим ЧП после стрельбы в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Власти округа Кларк в штате Невада, где расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за произошедшей стрельбы, приведшей к гибели 59 человек. Об этом сообщили в понедельник представители властей.

"Власти округа Кларк <...> вводят режим ЧП на территории округа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter администрации Кларка.

An #emergency has been declared in #ClarkCounty as a result of #vegasshooting. It was issued a short time ago. #PrayForVegas pic.twitter.com/imiIqA6Ves — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 2, 2017

Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.