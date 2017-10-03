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Власти округа Кларк в Неваде ввели режим ЧП после стрельбы в Лас-Вегасе

Международная панорама
3 октября, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Отмечается, что введение такого режима необходимо для привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Власти округа Кларк в штате Невада, где расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за произошедшей стрельбы, приведшей к гибели 59 человек. Об этом сообщили в понедельник представители властей.

"Власти округа Кларк <...> вводят режим ЧП на территории округа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter администрации Кларка.

Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.

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