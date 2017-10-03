AP: стрелок из Лас-Вегаса прошел необходимые проверки перед покупкой оружия

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок, открывший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), прошел необходимые проверки перед покупкой оружия. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на владельца магазина, продавшего будущему стрелку оружие.

По словам Кристофера Салливана, владеющего торговой точкой в городе Мескит (штат Невада), Пэддок, покупая товар, не демонстрировал никаких признаков возможной психической нестабильности. Кроме того, как подчеркнул он, магазин провел все необходимые проверки в отношении покупателя и реализовал товар в соответствии с правилами и законами Невады. Речь в таких случаях обычно идет о проверках на судимость, нарушение закона и прохождение в медицинских учреждениях лечения, связанного с психическими отклонениями.

В магазине при этом не стали раскрывать, какое именно оружие и в каком количестве приобрел Пэддок. Представители торговой точки сообщили, что могут поделиться такими сведениями только с властями.