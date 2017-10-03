Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину

Международная панорама
3 октября, 6:34 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 3, октября. /ТАСС

По данным агентства, 12 сентября власти КНР распорядились не продлевать уже имеющиеся у граждан КНДР китайские визы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Граждане КНДР, работающие в Китае, начали в массовом порядке возвращаться на родину после того, как власти страны в связи с санкциями Совбеза ООН ввели более строгие правила для получения и продления ими виз. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники в Пекине.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"В первой половине 2017 года лишь в городе Даньдунь на границе с КНДР работали не менее 20 тыс. северокорейцев. Однако сейчас их число значительно сократилось после того, как Китай ужесточил санкции", - отмечает Yonhap. По данным агентства, многие граждане КНДР ожидают отправки на родину в иммиграционном офисе Даньдуня и на городском вокзале.

Yonhap отмечает, что 12 сентября власти КНР распорядились не продлевать уже имеющиеся у граждан КНДР китайские визы, и ужесточить процесс выдачи новых разрешений на пребывание в стране. Кроме того, 28 сентября вышел приказ в течение 120 дней закрыть все работающие в Китае компании, принадлежащие КНДР и ее гражданам. Эти действия Пекин предпринял в ответ на ядерное испытание, произведенное Пхеньяном 3 сентября в нарушение резолюций СБ ООН.

Всего в зарубежных странах трудятся более 100 тыс. граждан КНДР, которые перечисляют в бюджет страны большую часть своего заработка. Это, как полагают наблюдатели, позволяет стране получать до $500 млн в год, которые могут использоваться для развития ее ракетно-ядерной программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
2
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
3
"Известия": Ярошенко заявил, что подвергается дискриминации в американской тюрьме
4
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину
7
Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама