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Турция надеется на отказ Эрбиля от создания независимого государства в Ираке

Международная панорама
3 октября, 10:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, октября. /ТАСС

Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу отметил, что "референдум не был транспарентным и демократическим"

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АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Турция надеется, что Эрбиль откажется от идеи создания независимого государства на севере Ирака. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с редакторами Anadolu Ajansı, которую транслировал телеканал ТRТ.

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"Я надеюсь, что администрация [главы Иракского Курдистана Масуда] Барзани откажется от этого ошибочного шага, еще не поздно это сделать, - сказал он. - Иначе нам придется принять меры".

Глава МИД республики также отметил, что "референдум не был транспарентным и демократическим".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Позицию Багдада поддержали в Иране и Турции. Совместные маневры на границе двух стран уже более двух недель проводят ВС Турции и Ирака, в понедельник начались учения военных Ирака и Ирана в граничащем с Иракским Курдистаном районе Исламской Республики.

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