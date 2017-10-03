Турция надеется на отказ Эрбиля от создания независимого государства в Ираке

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Турция надеется, что Эрбиль откажется от идеи создания независимого государства на севере Ирака. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с редакторами Anadolu Ajansı, которую транслировал телеканал ТRТ.

"Я надеюсь, что администрация [главы Иракского Курдистана Масуда] Барзани откажется от этого ошибочного шага, еще не поздно это сделать, - сказал он. - Иначе нам придется принять меры".

Глава МИД республики также отметил, что "референдум не был транспарентным и демократическим".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Позицию Багдада поддержали в Иране и Турции. Совместные маневры на границе двух стран уже более двух недель проводят ВС Турции и Ирака, в понедельник начались учения военных Ирака и Ирана в граничащем с Иракским Курдистаном районе Исламской Республики.