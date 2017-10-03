Пентагон: США не должны выходить из сделки по атому с Ираном

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. В интересах Соединенных Штатов не выходить из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстановке в Афганистане. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.
"В интересах национальной безопасности США не выходить из ядерной сделки с Ираном", - отметил Мэттис.
По его мнению, президенту Дональду Трампу "следует рассмотреть возможность не разрывать сделку".
Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей. В частности, выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября, глава Белого дома назвал СВПД худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Иран является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".
Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из СВПД, однако так и не уточнил, какое именно.