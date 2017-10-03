СМИ: Пэддок мог устроить стрельбу в Лас-Вегасе еще в сентябре

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Виновник бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок мог устроить стрельбу в этом городе еще в прошлом месяце. Об этом сообщило во вторник интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По их сведениям, Пэддок взял в аренду квартиру, окна которой выходили на площадку музыкального фестиваля "Жизнь прекрасна", проводившегося в конце сентября. Правоохранительные органы допускают, что он изначально собирался устроить бойню во время этого концерта.
Источник издания предположил, что Пэддок, возможно, "потерял самообладание" или просто изменил свои планы и переехал в гостинично-развлекательный комплекс Mandalay Bay.
ФБР пока не ответило на просьбу ТАСС прокомментировать данную информацию.