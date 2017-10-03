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WP: спецназ полиции Лас-Вегаса ошибся этажом, когда искал стрелка в гостинице

Международная панорама
3 октября, 23:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

По данным газеты, в результате сотрудники спецслужб нашли Стивена Пэддока, когда вычислили, из какого номера тянется пороховой дым

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Отряду спецназа полиции Лас-Вегаса (штат Невада) во время поиска Стивена Пэддока, стрелявшего в людей с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, сначала ошибочно прочесывали 29-й этаж. Точное местоположения стрелка удалось вычислить только по пороховому дыму, который заполнил его номер и просочился в коридор отеля. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

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Она ссылается на бывшего лейтенанта полиции Лас-Вегаса Рэнди Саттона, узнавшего по своим каналам подробности операции в Mandalay Bay, проведенной вечером 1 октября. По данным Саттона, спецназ полиции сначала ошибочно искал стрелка на 29-м этаже гостиницы, а потом поднялся на три этажа выше, где прозвенела сигнализация, среагировав на пороховой дым. На поиск нужного места ушло 20 минут.

Издание отмечает, что полицейский спецназ не смог визуально определить точное местоположение Пэддока, который в ночное время вел прицельный огонь по скоплению людей из полуавтоматического оружия. Как информировали органы правопорядка, штурм номера преступника начался через 72 минуты после первого звонка на номер службы спасения. У спецназа не было достаточно времени, чтобы прочесывать этаж за этажом весь отель, насчитывающий 3 тыс. 309 номеров.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее информировал. что сотрудники спецназа использовали взрывчатку, чтобы снести дверь и ворваться в номер. Пэддок застрелился непосредственно перед появлением стражей порядка, успев предварительно ранить охранника отеля в ногу выстрелом сквозь дверь. Ломбардо объяснял долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и необходимостью соблюсти правила личной безопасности постояльцев и полицейских.

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