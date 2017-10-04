Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент Эквадора проведет свой отпуск под арестом

Международная панорама
4 октября, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее суд выдал ордер на арест Гласа по делу о коррупции, удовлетворив запрос генпрокурора республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас взял отпуск на время своего пребывания под арестом по делу о коррупции. Об этом написал во вторник адвокат политика Эдуардо Франко Лоор в Twitter.

"Вице-президент Хорхе Глас не смещен с поста, поэтому он начал использовать свой отпуск, который продлится до окончания предварительного ареста", - сообщил юрист.

В понедельник эквадорский судья Мигель Хурадо выдал ордер на арест Гласа по делу о коррупции, удовлетворив запрос генпрокурора республики Карлоса Баки Манчено. Он согласился с аргументами о том, что существует серьезный риск побега со стороны подозреваемого. Следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Обвинения касаются еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента.

Кроме того, за несколько часов до решения об аресте вице-президента генпрокурор объявил об открытии еще трех уголовных дел в его отношении. Все они связаны с коррупцией.

В ночь на вторник Глас был взят под стражу в своем доме в городе Гуаякиль и доставлен в тюрьму, расположенную в эквадорской столице Кито. Политик заявил, что подчиняется решению суда о своем аресте, хоть и испытывает чувство протеста. Он настаивает на своей невиновности.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. После этого президент страны Ленин Морено подписал указ о лишении Гласа всех полномочий. Несмотря на это решение главы государства, вице-президент продолжил занимать свой пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Морено, Ленин
Страны
Эквадор
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
2
Абдулатипов примет участие в инаугурации нового главы Дагестана
3
Шериф: стрелявший в Лас-Вегасе тщательно подготовился к нападению
4
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
5
Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
6
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
7
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
Темы дня
Новости партнеров
Реклама