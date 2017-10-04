Вице-президент Эквадора проведет свой отпуск под арестом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас взял отпуск на время своего пребывания под арестом по делу о коррупции. Об этом написал во вторник адвокат политика Эдуардо Франко Лоор в Twitter.

"Вице-президент Хорхе Глас не смещен с поста, поэтому он начал использовать свой отпуск, который продлится до окончания предварительного ареста", - сообщил юрист.

El Vicepresidente JORGE GLAS no está inhabilitado de su cargo, por eso ha hecho uso de sus vacaciones mientras dura prision preventiva — Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor) October 3, 2017

В понедельник эквадорский судья Мигель Хурадо выдал ордер на арест Гласа по делу о коррупции, удовлетворив запрос генпрокурора республики Карлоса Баки Манчено. Он согласился с аргументами о том, что существует серьезный риск побега со стороны подозреваемого. Следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Обвинения касаются еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента.

Кроме того, за несколько часов до решения об аресте вице-президента генпрокурор объявил об открытии еще трех уголовных дел в его отношении. Все они связаны с коррупцией.

В ночь на вторник Глас был взят под стражу в своем доме в городе Гуаякиль и доставлен в тюрьму, расположенную в эквадорской столице Кито. Политик заявил, что подчиняется решению суда о своем аресте, хоть и испытывает чувство протеста. Он настаивает на своей невиновности.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. После этого президент страны Ленин Морено подписал указ о лишении Гласа всех полномочий. Несмотря на это решение главы государства, вице-президент продолжил занимать свой пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.