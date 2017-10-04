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Коронер: названное властями число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе включает нападавшего

Международная панорама
4 октября, 4:55 дата обновления: 4 октября, 5:32 UTC+3

Судмедэксперт округа Кларк заявил, что погибли 58 человек и стрелок

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе (штат Невада), озвученное ранее властями США, включает открывшего огонь Стивена Пэддока.

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Об этом заявил во вторник на пресс-конференции коронер (судмедэксперт) округа Кларк Джон Фьюденберг.

"Наш офис подтвердил, что погибли 59 человек: 58 и стрелок, в сумме 59", - пояснил он.

Фьюденберг добавил, что за помощью к медикам, в том числе психологической, обратились уже более тысячи человек.

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