Коронер: названное властями число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе включает нападавшего

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе (штат Невада), озвученное ранее властями США, включает открывшего огонь Стивена Пэддока.
Об этом заявил во вторник на пресс-конференции коронер (судмедэксперт) округа Кларк Джон Фьюденберг.
"Наш офис подтвердил, что погибли 59 человек: 58 и стрелок, в сумме 59", - пояснил он.
Фьюденберг добавил, что за помощью к медикам, в том числе психологической, обратились уже более тысячи человек.