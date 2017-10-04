Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев предоставит омбудсмену РФ возможность посетить заключенных россиян на Украине

Международная панорама
4 октября, 13:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, октября. /ТАСС

Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщил, что Киев готов продолжить практику совместных с российским омбудсменом посещений заключенных в места лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Украины предоставят уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой возможность посетить любые пенитенциарные заведения в стране для встречи с заключенными гражданами России. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС  представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской Михаил Чаплыга.

"Мы дали Москальковой список всех граждан России, которые находятся в разных местах лишения свободы по всей территории Украины. Она может выбирать, сколько она хочет посетить. Любой гражданин может получить такое внимание", - сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что Киев готов продолжить практику совместных с российским омбудсменом посещений заключенных в места лишения свободы "хоть завтра, но все зависит от того, когда у Москальковой будут возможности". Чаплыга пояснил, что возможности эти связаны с особенностями российского законодательства, регулирующими такие поездки. "Соответствующего ответа от Москальковой пока нет, но мы не ожидаем его дней через десять", - добавил представитель украинского омбудсмена.

29 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой продолжить практику поездок к заключенным в места лишения свободы, напомнив, что "совместный мониторинговый визит в Симферопольский и Николаевский следственный изоляторы был положительно воспринят представителями общественности, правозащитных и международных организаций". В частности, в письме речь идет о возможности встреч Лутковской с заключенными в РФ Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом и Павлом Грибом, а также другими гражданами Украины. На территории Украины Лутковская предложила Москальковой посетить гражданина России Виктора Агеева, который находится в Старобельском СИЗО Луганской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Кризис на Украине Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
6
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
7
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама