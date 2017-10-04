Киев предоставит омбудсмену РФ возможность посетить заключенных россиян на Украине

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Украины предоставят уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой возможность посетить любые пенитенциарные заведения в стране для встречи с заключенными гражданами России. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской Михаил Чаплыга.

"Мы дали Москальковой список всех граждан России, которые находятся в разных местах лишения свободы по всей территории Украины. Она может выбирать, сколько она хочет посетить. Любой гражданин может получить такое внимание", - сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что Киев готов продолжить практику совместных с российским омбудсменом посещений заключенных в места лишения свободы "хоть завтра, но все зависит от того, когда у Москальковой будут возможности". Чаплыга пояснил, что возможности эти связаны с особенностями российского законодательства, регулирующими такие поездки. "Соответствующего ответа от Москальковой пока нет, но мы не ожидаем его дней через десять", - добавил представитель украинского омбудсмена.

29 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой продолжить практику поездок к заключенным в места лишения свободы, напомнив, что "совместный мониторинговый визит в Симферопольский и Николаевский следственный изоляторы был положительно воспринят представителями общественности, правозащитных и международных организаций". В частности, в письме речь идет о возможности встреч Лутковской с заключенными в РФ Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом и Павлом Грибом, а также другими гражданами Украины. На территории Украины Лутковская предложила Москальковой посетить гражданина России Виктора Агеева, который находится в Старобельском СИЗО Луганской области.