СМИ: Мадрид попросили объяснить, использовала ли РФ референдум для "удара по Европе"

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Испанская центристская партия "Граждане" просит правительство страны проинформировать о возможном использовании Россией каталонского референдума о независимости "с целью нанесения удара по европейскому проекту". Об этом сообщило в среду агентство EP.

По его информации, "Граждане" представили данную инициативу в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Как отмечает издание, в случае, если подобные слухи подтвердятся, партия просит министра иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастиса Кеседо объяснить, какие меры планирует принять правительство.

Ранее газета El Pais утверждала, что хакеры, находящиеся на территории России, якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме о независимости. Кроме того, издание писало о необъективном освещении в некоторых российских СМИ ситуации в регионе. Несмотря на это, испанская дипмиссия в Москве поблагодарила МИД РФ за позицию вокруг каталонского плебисцита.

28 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны.