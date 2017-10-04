ЛНР: смешение Киевом вопросов особого статуса и миссии ООН грозит срывом переговоров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Попытки Киева увязать продление действия закона о статусе Донбасса с возможным введением в регион контингента сил ООН без обсуждения этих вопросов с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) грозят срывом переговорного процесса, направленного на урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение в парламент страны два законопроекта, касающиеся особого статуса Донбасса. Проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" предусматривает признание Донбасса оккупированной территорией и создание объединенного оперативного штаба ВСУ для контроля над всеми силовиками в зоне конфликта и военно-гражданскими администрациями, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.

Второй законопроект - "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"- продлевает на год срока действия закона об особом статусе Донбасса, истекающий 18 октября. При этом указывается, что законопроект разработан для обеспечения возможности размещения в Донбассе контингента сил ООН.

"Под давлением внешних факторов Порошенко внес проект, формально продлевающий действие закона об особом статусе, но мотивируя его как основу для введения сил ООН. Это два отдельных вопроса, смешение которых грозит разрушением переговорного процесса", - отметил Мирошник.

Он подчеркнул, что "вопрос о специальной миссии ООН в Донбассе должен быть детально обсужден в Минске и решаться на уровне Совета Безопасности ООН, а украинская трактовка миссии, имеющая все черты иностранной интервенции на территорию Донбасса, - неприемлема".

"Вопрос же продления действия закона об особом статусе должен быть проголосован [в Верховной раде] без каких-либо предусловий, если у украинской стороны сохранились надежды на полноценное мирное урегулирование дипломатическим путем", - подчеркнул представитель ЛНР.

Мирошник отметил, что проект закона о продлении действия закона об особом статусе "в Минске не обсуждался, и позиция о продлении на год является слабо обоснованной". "У Киева есть обязательства внести изменения в закон в соответствии с "формулой Штайнмайера" и продлевать действие до подведения итогов выборов и вступления особого статуса на постоянной основе", - напомнил он.