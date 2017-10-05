Полиция Лас-Вегаса заявила о появлении обнадеживающих зацепок в расследовании стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Пара хороших зацепок появилась в расследовании причин и обстоятельств бойни в Лас-Вегасе (штат Невада), однако говорить о прорыве пока рано. Об этом сообщил в среду шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на встрече президента США Дональда Трампа и его супруги с сотрудниками служб спасения, первыми пришедшим на помощь людям под обстрелом, который вел 64-летний Стивен Пэддок. Трансляцию встречи вела телекомпания CNN.

Трамп задал вопрос, есть ли у следствия новая информация о стрелке. "Пока еще немного рано [говорить об этом]. У нас есть пара хороших зацепок. Мы работаем над ними и получим ответы на поставленные вопросы", - ответил шериф.

Президент выразил понимание по поводу сложности задачи, стоящей перед следствием, так как преступник был "психически больным, помешанным человеком". Глава государства выразил уверенность, что полиция поймет мотивы преступника.

За неполные три дня с момента трагедии проведены обыски в номере гостиницы, откуда стрелял Пэддок, в двух домах и машине. Обнаружено в общей сложности 47 единиц огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Установлено, что американец самостоятельно пронес арсенал в номер гостиницы и тщательно подготовился к преступлению, расставив скрытые камеры наблюдения так, чтобы видеть действия спецназа полиции у дверей номера.

Полиция выяснила, что Пэддок легально скупал оружие, разрешенное в Неваде, в течение нескольких лет. ФБР дождалось возвращения в США сожительницы стрелка 62-летней Мэрилу Дэнли, которая в день трагедии 1 октября находилась за границей. Однако мотивы преступника пока не ясны, так как 64-летний Пэддок был законопослушным, не склонным к агрессии любителем азартных игр. Федеральное бюро расследований считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.